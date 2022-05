Sympathie voor Rusland versplintert met ieder bombardement

In het door Rusland gecontroleerde deel van Cherson pleiten pro-Russische politici voor aansluiting bij Rusland, maar in het net bevrijde deel willen ze daar niets van weten. Want ook in de Oekraïense gebieden die voorheen als pro-Russisch bekend stonden, is de wil om de Russen te verdrijven groot. "Zie je die witte wolken? Daar zitten de Russen." Vlad wijst in de verte. Verborgen in het groen van de houtwal zien we hoe Oekraïense houwitsers de Russen beschieten. We horen de knallen in de verte. Het front ligt op ongeveer twintig kilometer. "Ik zie zwarte stipjes langs de bosrand. Richt verdomme zo snel mogelijk op die stipjes, schiet op!" Met een tablet voor zich en een telefoon aan zijn oor, geeft Vlad aanwijzing aan zijn collega's een stuk verderop. In de verte horen we de doffe knallen van de artillerie. Er verschijnen nieuwe witte wolken in de verte. Beschoten Verscholen in het lentegroen volgen ze ontspannen de strijd verderop. Vlad loopt op slippers, die hij - als hij de buitenlandse bezoekers ziet - snel vervangt door legerschoenen. Naast de houtwal steekt een huls van een clusterbom uit de grond. De mannen tussen de bomen vertellen dat ze af en toe worden beschoten, maar dat ze niets hebben om mee terug te schieten. Alleen een 'Rapira' anti-tankkanon, maar die rijkt niet zo ver en stamt ook al uit de jaren tachtig. We mogen Vlad's eenheid filmen, maar niet de omgeving om te voorkomen dat ze door de vijand gelokaliseerd kunnen worden.

Een militair zet een mitrailleur voor ons neer. Het lijkt een museumstuk. Uit de jaren veertig, zegt een van de mannen. Ze hebben allemaal nieuwe uniformen, scherfvesten en handwapens, maar ander materieel ontbreekt. "Dat wordt nu allemaal naar het oosten gestuurd", zegt Roman Kovaljov, commandant van deze eenheid in het zuiden van Oekraïne. Hij houdt een gepassioneerd pleidooi voor meer wapens. Ik snap dat bij jullie het protocol voorschrijft dat ze weken getraind moeten worden, maar geef ze ons en binnen drie dagen weten we hoe we er mee moeten omgaan, zegt hij. "Net als bij de televisie, dan lees je de gebruiksaanwijzing toch ook niet?" Kovaljov lacht. Volgens hem hebben ze in de eenheid een Stinger uit Nederland, maar hij zegt dat hij hem niet kan laten zien. Misrekening Ze hebben net enkele dorpen in de Cherson-regio heroverd op de Russen. De 72-jarige Lena leunt op twee stokken. Ze was gevlucht voor de Russen, nu is ze weer thuis. "Wat moet ik met Rusland? Waarom moet ik onder de Russen leven, in slavernij? Nooit. Echt nooit." Onder leiding van het leger bezoeken we het front. Als we in de dorpen stoppen, krijgen de mannen eieren en andere etenswaren toegestopt door de lokale bevolking. "De mensen willen de Russen niet. Niet eens in hun ergste dromen", zegt Lena.