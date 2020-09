Kersverse PSV'er Max legt lat hoog: 'Waarom Löw niet belt? Ik weet het niet'

Niet meer week in week uit de underdog hoeven zijn, maar nu juist de favoriet. Kersvers PSV'er Philipp Max is duidelijk: hij wil om de prijzen gaan spelen. "Hier wordt telkens verwacht dat wij winnen. Dat is goed voor mijn ontwikkeling."

De 26-jarige linksback, die van FC Augsburg komt, hoefde niet lang na te denken toen technisch manager John de Jong en trainer Roger Schmidt bij hem aanklopten en hun plannen met de Duitse voetballer ontvouwden.

PSV verlost van probleemgeval?

Max, die tekende voor vier jaar, moet een stabiele en betrouwbare kracht worden op de linksbackpositie, de voorbije seizoenen dikwijls een probleemgeval in Eindhoven.

Zo beschikte PSV de afgelopen jaargang alleen al over Toni Lato, Olivier Boscagli, Nick Viergever en Michal Sadílek, toen in de winter ook nog eens Ricardo Rodríguez op huurbasis werd aangetrokken. Die laatste voldeed aan de wensen van de leiding, maar bleek te duur en vertrok weer. Van Max wordt veel verwacht. Niet voor niets telde PSV acht miljoen euro neer voor de alleskunner op de linkerflank.