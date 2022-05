Hockeyers Pinoké slaan eerste slag tegen Amsterdam, Bloemendaal wint ruim bij HGC

De hockeyers van Pinoké hebben de eerste wedstrijd in de halve finales van de play-offs in de hoofdklasse gewonnen van Amsterdam. In een volgepakt Wagener Stadion eindigde de burenruzie in Amsterdam in de reguliere speeltijd in 2-2 en nam Pinoké de shoot-outs beter (3-4).

Regerend kampioen Bloemendaal versloeg HGC later op de dag in de andere halve finale met 3-0 in Wassenaar.

De Australische aanvaller Trent Mitton opende na een fraaie pass van Valentin Verga de score voor Amsterdam. Met een harde uithaal trok Pinoké-aanvoerder Jannis van Battum de stand in het tweede kwart weer gelijk. Nog voor rust bezorgde Luke Dommershuijzen Amsterdam uit een strafcorner de voorsprong.

Gelijkmaker vlak voor tijd

De tweede helft van de aantrekkelijke wedstrijd begon met doelgevaar aan beide kanten. De bezoekende ploeg van coach Jesse Mahieu werd steeds sterker, kreeg kansen en strafcorners, maar de gelijkmaker viel maar niet. Na een strafcorner belandde de bal uiteindelijk bij Dennis Warmerdam, die vlak voor tijd scoorde.