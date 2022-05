Griekspoor doorbreekt reeks ATP-nederlagen met knappe zege in Genève

Tallon Griekspoor heeft eindelijk weer eens de tweede ronde bereikt van een ATP-toernooi. De nummer 67 van de wereld won in Genève knap met 7-5, 6-7 (3), 6-4 van de als zesde geplaatste Tommy Paul, de nummer 34 van de wereld.

Griekspoor speelde sinds de Australian Open acht toernooien en overleefde alleen in februari in Rotterdam de eerste ronde. Tegen de Amerikaan Paul kon hij weer eens juichen, al bleek het karwei afmaken een flinke klus.

Matchpoints

Op 6-5 in de tweede set kreeg Griekspoor al vier matchpoints, maar die liet hij onbenut en hij verloor de tiebreak. Op 5-3 in de derde set miste hij op de service van Paul weer matchpoints, maar een game later was het op kans acht raak.