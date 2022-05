Shanghai kondigt voorzichtige versoepelingen aan na strenge coronalockdown

Er was veel kritiek op de extreme maatregelen, onder meer omdat mensen geen voedsel en medicijnen mochten halen. Bezorgplatforms vroegen woekerprijzen of konden het grote aantal bestellingen niet aan.

Mensen met corona opgepropt in quarantainecentrum in Shanghai - NOS

Restaurants mogen weer maaltijden gaan bezorgen in Shanghai. Onduidelijk is nog onder welke voorwaarden de miljoenen mensen die nu nog gedwongen thuiszitten naar buiten mogen.

De autoriteiten hadden eerder al aangekondigd dat ze mikten op versoepelingen rond half mei en anderhalve week geleden werd al gezegd dat het virus onder controle was. Het aantal besmettingen loopt ook terug: er waren vandaag nog 1369 vastgestelde infecties. Eind april waren er nog ruim 25.000 besmettingen per dag in Shanghai.

Waar een containerschip er eerst 45 dagen over deed om van China naar Rotterdam te varen, is dat afgelopen week vanwege de lockdown daar opgelopen tot 123 dagen. Een nieuw record. Bij een fietsenwinkel in Staphorst verkopen ze fietstassen van ondernemer Charles Drapers, die in China worden geproduceerd: