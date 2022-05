City verspeelt punten, Liverpool mag nog hopen op titel na penaltymisser Mahrez

Manchester City heeft twee kostbare punten gemorst in de Engelse titelrace in een wedstrijd die ook gemakkelijk in een nederlaag of overwinning had kunnen uitmonden.

De ploeg van coach Pep Guardiola kwam tegen West Ham United van een 2-0 achterstand terug tot 2-2. Vlak voor tijd mist Riyad Mahrez namens City een strafschop en de kans op de zege.

Liverpool kan op een punt komen

De titelverdediger in de Premier League heeft nu vier punten meer dan Liverpool, maar de Reds spelen dinsdag nog uit tegen Southampton. Tijdens de laatste speelronde, volgende week zondag, staan de wedstrijden Manchester City-Aston Villa en Liverpool-Wolverhampton Wanderers op het programma.