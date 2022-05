Djokovic is ongenaakbaar in Rome en wint finale van Tsitsipas

Novak Djokovic heeft voor de zesde keer het masterstoernooi van Rome op zijn naam gebracht. De nummer één van de wereld was in de finale Stefanos Tsitsipas (ATP-4) de baas: 6-0,7-6 (5).

Djokovic had alle vier eerdere duels op gravel met de Griek gewonnen, waaronder de Roland Garros-finale van 2021. Nu maakte hij in de eerste set vrijwel geen fouten en gunde Tsitsipas slechts tien punten.

Tsitsipas, gesteund door het publiek, gaf in set twee beter weerwerk en daarnaast profiteerde hij van de slordigheden van zijn opponent.

Djokovic had echter geen trek in overwerk, kwam terug van een 2-5 achterstand en de Serviër verzilverde in de tiebreak zijn eerste matchpoint.