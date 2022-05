Hindley sterkste op machtige Blockhaus, volop spanning in Giro na zware bergrit

Jai Hindley hield op de gevreesde Blockhaus de grootste namen uit het peloton achter zich en heeft de eerste monsteretappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Bora Hansgrohe-renner was in een sprintje onder meer te rap voor Romain Bardet (Team DSM) en Richard Carapaz (Ineos).

Juan Pedro López hield ternauwernood de roze leiderstrui om zijn schouders. Eerder was Diego Rosa (EOLA) als eerste over de een-na-laatste klim van de dag gegaan en trok daarmee de blauwe trui (voor het bergklassement) van de schouders van Koen Bouwman (Jumbo-Visma).

Spanning

Na de eerste zware bergrit is er volop spanning in de Giro. De topzeven van het algemeen klassement staat op minder dan 30 seconden van elkaar. De beste Nederlander is Thymen Arensmann, op plek tien.