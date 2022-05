D66 geeft slachtoffer grensoverschrijdend gedrag schadevergoeding

D66 heeft een rectificatie geplaatst over het grensoverschrijdend gedrag van de inmiddels opgestapte partijprominent Frans van Drimmelen. Het slachtoffer krijgt ook een "financiële compensatie".

De partijtop zegt dat na een onderzoek van bureau BING ten onrechte de indruk is gewekt dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. "Dat is onjuist".

De leden van D66 hadden vandaag een bijeenkomst met de partijtop, waarbij zij zich achter gesloten deuren kritisch konden uitlaten. Zij zijn tevreden over hoe dat is gegaan.

Alleen het laatste deel van de bijeenkomst was openbaar. Daar klonk vooral trots over het open gesprek dat vandaag is gevoerd. "Dit is mijn partij", zei partijvoorzitter Everhardt. "Dit durven wij, dit doen wij."

Ook Mariëtte Hamer sprak. De voormalige PvdA-fractievoorzitter en SER-voorzitter is sinds een maand onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Zij zei dat het probleem van grensoverschrijdend gedrag groter is dan alleen D66 en dat we met zijn allen in "een grote zoektocht" zijn beland naar de vraag "hoe we dit probleem kleiner krijgen".