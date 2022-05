PSV op tandvlees langs Zwolle en dankt uitblinkende Mvogo (elf reddingen)

PSV kwam wel op 0-1 via Bruma, maar Gervane Kastaneer trok de stand al snel gelijk met een schot in de kruising. Beide spelers scoorden nog eens, maar beiden stonden buitenspel.

Aan het spelbeeld was niet af te lezen dat het een duel was tussen nummer twee PSV en het inmiddels gedegradeerde PEC.

Alleen SC Cambuur-doelman Pieter Bos moest dit seizoen vaker handelend optreden in één eredivisiewedstrijd: dertien keer.

De Zwitserse keeper verrichtte liefst elf reddingen in één duel. Dat is het meeste aantal voor een PSV-doelman sinds het seizoen 2010/2011, toen dit soort statistieken voor het eerst werd geregistreerd.

PSV heeft het eredivisieseizoen afgesloten met een moeizame 2-1 overwinning bij PEC Zwolle. Met name doelman Yvon Mvogo onderscheidde zich bij de Eindhovenaren met een flink aantal reddingen.

Na een pegel op de paal na de pauze van Cody Gakpo was PEC gevaarlijk met schoten van Daishawn Redan, Djavan Anderson en Ryan Koolwijk. Telkens was de uitblinkende Mvogo de reddende engel voor PSV.

PSV won uiteindelijk via invaller Richard Ledezma, die door Jordan Teze werd weggestuurd en het karwei rustig afrondde. In de slotfase kreeg PSV-trainer Roger Schmidt nog een gele kaart wegens aanmerkingen op de vierde official.