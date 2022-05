AZ weet ook niet te winnen van RKC en gaat met beroerde serie de play-offs in

AZ was voor de laatste speelronde van de eredivisie al zeker van de vijfde plaats en deelname aan de play-offs, maar de vorm is de laatste weken ver te zoeken in Alkmaar.

RKC Waalwijk won met 3-1 van de ploeg van Pascal Jansen, die slechts één van de laatste zes duels wist te winnen. RKC sluit het seizoen knap af als tiende.

Beslissingen waren al gevallen

In een duel waar niets meer op het spel stond, was de eerste kans voor AZ, maar Jesper Karlsson stuitte op Etienne Vaessen. RKC wachtte af en kwam uit het niets op voorsprong via Finn Stokkers.

Op slag van rust kopte Dani de Wit de 1-1 binnen uit een corner, maar aan het begin van de tweede helft liet AZ weinig zien en nam RKC opnieuw de leiding. Juriën Gaari veroverde zelf de bal en rondde even later fraai af. Een kwartier later maakte Roy Kuijpers er op aangeven van oud-AZ'er Iliass Bel Hassani zelfs 1-3 van.

AZ neemt het in de halve finales van de play-offs op tegen sc Heerenveen, dat als achtste eindigde in de competitie.