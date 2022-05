Fortuinlijk Fortuna dankt alleskunner Flemming en speelt zich veilig tegen NEC

Fortuna Sittard stond voorafgaand aan deze speelronde nog op een nacompetitieplek en kon ook nog direct degraderen. Maar de Limburgers lieten in het eerste deel van de wedstrijd zien dat ze nog niet klaar waren in de eredivisie.

Flemming maakte na een klein kwartiertje het enige doelpunt van de wedstrijd. De clubtopscorer was het eindstation van een goede aanval en schoof de bal beheerst achter doelman Mattijs Branderhorst (0-1).

Hachelijke momenten

NEC, dat door de nederlaag play-offs om Europees voetbal misliep, had een uur lang niet veel te vertellen in eigen huis, maar kwam daarna beter in de wedstrijd. Het zorgde voor een handvol hachelijke momenten voor het doel van Fortuna-keeper Yanick van Osch, maar de bal wilde er maar niet in voor de Nijmegenaren.

Het was in de slotfase door de resultaten op de andere velden tot het laatste moment spannend. Bij een doelpunt van NEC zou Fortuna Sittard zich namelijk niet veilig spelen, maar direct degraderen.

In de blessuretijd werd doelpuntenmaker Flemming de absolute held van Fortuna door een bal op miraculeuze wijze van de lijn te koppen. Van Osch hield zo zijn doel schoon en Fortuna speelt volgend seizoen wederom in de eredivisie.