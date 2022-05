Tranen in Tilburg: Willem II degradeert uit eredivisie ondanks winst

Ongetwijfeld opgepept door het vuurwerk, de vlaggen en de honderden fans die de spelersbus opwachtten toen de selectie aankwam bij het stadion in Tilburg, klapte Willem II er vol op.

De eerste tien minuten waren volledig voor de thuisploeg in nood. Winnen was de enige optie in de laatste speelronde in de eredivisie. Verliezen betekende directe degradatie. Bij een gelijkspel - en zelfs bij winst - was het afhankelijk van wat Sparta en Fortuna deden. Winnen dus.

Droomstart

Dat leek de nummer zeventien van de eredivisie door te hebben. Al na negen minuten lag de 1-0 erin. Jizz Hornkamp liep een door Utrecht-doelman Eric Oelschlägel onvoldoende weggewerkte inzet van Derrick Köhn zo het open doel in. Een droomstart.

Willem II voelde dat er meer te halen was in die beginfase - Utrecht speelde traag en inspiratieloos - en drong aan. Een omhaal van Mats Köhlert stuiterde naast en Leeroy Owusu nam het doel van de onzeker ogende Oelschlägel onder vuur.