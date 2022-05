Rampscenario dreigt voor Heracles, Sparta handhaaft zich in eredivisie

Heracles promoveerde in 2005 naar de eredivisie, maar moet na zeventien seizoenen op het hoogste niveau nu serieus gaan vrezen voor degradatie. Komende woensdag en zaterdag treft het in de tweede ronde van de nacompetitie Excelsior.

In de openingsfase op het kunstgras trok Heracles het initiatief naar zich toe en dat resulteerde na een kwartier spelen in de eerste kans. Nikolai Laursen kopte uit een voorzet van Luca de la Torre over het doel van Maduka Okoye.

Goal nodig

Sparta had tot dat moment nog niets gecreëerd, maar had wel een goal nodig om de nacompetitie te ontlopen, omdat concurrenten Willem II en Fortuna Sittard op voorsprong stonden. Vito van Crooij, die even later zou uitvallen, kwam dichtbij na een lage voorzet van Aaron Meijers.

Toch was het Heracles dat meer aanspraak maakte op de openingstreffer. Anas Ouahim trof de onderkant van de lat en kopkansen waren niet aan Sinan Bakis en Lucas Schoofs besteed.

Zo leken beide ploegen met een 0-0 stand de kleedkamers in te gaan, maar Sparta dacht daar anders over. Nadat Younes Namli met een schot van afstand keeper Koen Bucker aan het werk had gezet, sloeg Arno Verschueren kort daarop toe uit een pass van Namli: 0-1.