Ajax sluit tijdperk Ten Hag af met gelijkspel op bezoek bij Vitesse

Het tijdperk Erik ten Hag bij Ajax is ten einde. De trainer, die overstapt naar het Engelse Manchester United, speelde in zijn allerlaatste wedstrijd met Ajax gelijk tegen Vitesse: 2-2.

Ajax was woensdag kampioen geworden en Vitesse had zich eerder al verzekerd van de play-offs voor Europees voetbal. Er stond in Arnhem dus niks anders op het spel dan de eer.

Debuut Gorter

Jurriën Timber (loopt al langere tijd met klachten) en Noussair Mazraoui (ziek) ontbraken tegen Vitesse. Ten Hag liet in zijn laatste wedstrijd de 21-jarige doelman Jay Gorter debuteren.

Ook Brian Brobbey kreeg een basisplaats en hij was, zoals vaker dit seizoen, belangrijk voor de Amsterdammers. De aanvaller nam al vroeg in de wedstrijd de 0-1 voor zijn rekening na een subtiel passje van Dusan Tadic, die daarmee zijn negentiende assist gaf. Voor Brobbey betekende het alweer zijn zesde doelpunt in tien duels.