Moeizame race Bendsneyder

Bo Bendsneyder eindigde in de Moto2-race als veertiende. Hij was gestart vanaf de achtste plaats, maar viel in de eerste ronde ver terug en moest daarna hard werken om nog twee WK-punten te scoren.

Zonta van den Goorbergh had een betere dag. De 16-jarige debutant boekte zijn beste resultaat in de Moto2 tot nog toe met de zeventiende plaats. Van den Goorbergh was als 25ste begonnen aan de race, waarin veel rijders van de baan vlogen.