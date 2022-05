SCHC knokt zich na shoots-outs langs Amsterdam en bereikt finale play-offs

De hockeysters van SCHC hebben zich na shoot-outs ten koste van Amsterdam geplaatst voor de finale van de play-offs. In de strijd om de landstitel, die komende donderdag begint, is regerend kampioen Den Bosch de tegenstander.

In de reguliere speeltijd werkte SCHC tot twee keer toe een achterstand weg, waarna het de shoot-outs met 3-1 won. Den Bosch verzekerde zich zaterdag al na twee overwinningen in de best-of-three-serie tegen HDM van een plek in de finale.

Beslissingswedstrijd

Amsterdam dwong een derde wedstrijd af in de tweekamp met SCHC. Afgelopen donderdag won de ploeg uit Bilthoven de eerste wedstrijd na shoot-outs, waarna Amsterdam het tweede duel met 2-0 won.

