Voetbalvrouwenvete vermaakt Verenigd Koninkrijk

Achterklap, haute couture en een voyeuristisch inkijkje in de Engelse voetbalwereld. Groot-Brittannië volgde afgelopen week een lasterzaak tussen twee beroemde voetbalvrouwen op de voet. Coleen Rooney, getrouwd met de inmiddels met voetballen gestopte Wayne Rooney, beschuldigt de vrouw van diens oud-ploeggenoot bij het Engelse elftal Jamie Vardy, Rebekah, van lekken naar tabloid The Sun. Rooney kwam tot die conclusie nadat ze op Instagram een valstrik had opgezet om de klikspaan te betrappen. Rebekah Vardy eist dat ze de verdachtmaking intrekt. Nooit verlegen om een woordgrap heeft de Britse pers de vete tussen de voetbalvrouwen 'Wagatha Cristie' gedoopt, een samentrekking van de naam van de beroemde misdaadauteur met de afkorting WAG. Onder die verzamelnaam worden de levens van wives and girlfriends van beroemde voetbalspelers breed uitgemeten in de tabloids. Gevoel voor drama De zaak begon met de frustratie van Coleen Rooney dat verhalen die ze op haar afgeschermde Instagramaccount deelde steeds hun weg vonden naar The Sun. Omdat ze een vermoeden had dat Rebekah Vardy het lek was, bedacht ze een list, legde ze in 2019 uit op haar sociale media. "Ik blokkeerde mijn berichten voor iedereen behalve één persoon. Daarna verspreidde ik nepverhalen om te kijken of ze in The Sun zouden terechtkomen. En ja hoor!" Volgens Rooney waren artikelen over genderselectie van hun ongeboren kind, een mogelijke deelname aan de tv-show Strictly Come Dancing en een ondergelopen kelder gebaseerd op haar onzinberichten. "Ik heb screenshots van alle originele berichten en je ziet dat maar één persoon ze heeft bekeken. Dat is.......... Rebekah Vardy's account", concludeerde ze met gevoel voor drama. Het bericht werd 300.000 keer geliket op Twitter. Vardy liet het er niet bij zitten. Ze betoogde dat meerdere mensen toegang hadden tot haar account, daarom klaagde ze Rooney aan voor laster.

Rebekah Vardy na een zittingsdag - EPA

Britse media volgden het begin van het proces afgelopen weken op de voet, met liveblogs, veel rechtbankschetsen en analyses. Zo sprak The Guardian een modepsycholoog die betoogde dat Vardy met dure kleren (een Chanel-jurk van 1500 euro, een Doir-zonnebril van 400 euro) er verfijnd wilde uitzien, terwijl Coleen in een Zara-jurk van een paar tientjes juist benaderbaar wilde lijken. Ook was er veel aandacht voor de onthullingen van beide vrouwen. Zo vertelde Rooney over haar huwelijksproblemen toen haar man dronken met een andere vrouw werd aangehouden of haar heimwee toen Wayne voor een Amerikaans team ging spelen. De 36-jarige Rooney schilderde Vardy (40) af als publiciteitsgeil, "iemand die te graag beroemd wilde worden". Zo zou ze tijdens het EK van 2016 expres achter haar zijn gaan zitten, zodat ze vaak in beeld kwam als de camera's reactieshots van zijn vrouw op het spel van Rooney maakten.

Rooney en Vardy tijdens een EK-wedstrijd van hun mannen in 2016 - Splash News