Wielrenners aangereden die op de weg fietsten, automobilist rijdt door

In Bavel (bij Breda) is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een groep wielrenners. Twee wielrenners kwamen ten val; een man van 72 is met een breuk, schaafwonden en kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere wielrenner raakte lichtgewond.

De zestien wielrenners uit België fietsten volgens de politie op de weg en niet op het naastgelegen fietspad. De bestuurder van een zwarte Volkswagen Up met Nederlands kenteken wilde de groep passeren. Bij het inhalen heeft de automobilist waarschijnlijk twee wielrenners geraakt. De politie onderzoekt of er opzet in het spel is, zoals de Belgen zeggen.

In de lente komt niet alleen het professionele wielerpeloton op gang. Volgens de wielersportbond NTFU zijn er zo'n 540.000 wielrenners actief in Nederland.