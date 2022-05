Oorlogsheld Titus Brandsma heiligverklaard door paus Franciscus in Rome

De Nederlandse priester en oorlogsheld Titus Brandsma is heilig verklaard door paus Franciscus in het Vaticaan in Rome. Tijdens de ceremonie op een vol Sint-Pietersplein noemde de paus de naam van Brandsma en die van negen anderen, die opgenomen worden in het "boek der heiligen". De paus beval dat zij "in de gehele kerk zoals alle heiligen devoot worden geëerd." Na de heiligverklaring is wierook bij de relieken van de nieuwe heiligen geplaatst. Het reliek van Brandsma is een stukje van een pij die hij heeft gedragen. Bij de ceremonie waren onder meer aartsbisschop Wim Eijk, buitenlandminister Wopke Hoekstra en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen aanwezig. De bij Bolsward geboren Brandsma was priester, journalist, hoogleraar in wijsbegeerte en rector magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij sprak zich tijdens de Tweede Wereldoorlog uit tegen de nazi's en wilde niet dat katholieke bladen advertenties plaatsten van de NSB. In 1942 werd hij vermoord in concentratiekamp Dachau, waarna hij door de katholieke kerk als martelaar werd gezien. Om die reden werd hij in 1985 zaligverklaard.

Priester en pater Titus Brandsma - Editorial

Om vervolgens heilig verklaard te worden moet de kerk een wonder toe kunnen schrijven aan die persoon. De medisch onverklaarbare genezing van de Amerikaanse pater en priester Michael Driscoll werd na jarenlang onderzoek door het Vaticaan toegeschreven aan Brandsma. Toen Driscoll in 2004 huidkanker kreeg, bad hij op voorspraak van Brandsma om genezing. Tijdens zijn priesterschap had Driscoll zich in Brandsma's verleden verdiept. Tegen alle verwachtingen in werd hij beter en is de kanker niet meer teruggekomen. Daarin ziet het Vaticaan de hand van Brandsma. Driscoll was zelf ook aanwezig bij de ceremonie.

Als iemand eenmaal heilig is verklaard, kan dat niet meer teruggedraaid worden. Door een heiligverklaring kunnen gelovigen bidden op voorspraak van die persoon. Tijdens hun gebed richten ze zich tot die persoon, en kunnen ze de heilige vragen om een "goed woordje" te doen bij God. Volgens de katholieke kerk staan heiligen dicht bij God. Van de negen anderen heiligverklaarden zijn er zeven stichters van kerkelijke orden. Ook werd de Indiase martelaar Devasahayam Pillai heiligverklaard door de kerk, als eerste Indiase persoon ooit. De andere mannen en vrouwen kwamen uit Italië en Frankrijk. De laatste keer dat een Nederlander heilig werd verklaard was in 2007. Dat was de Limburgse pater Karel Houben.