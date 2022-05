Het leven van Gerbrands na PSV: 'Ik gooi eerst Twitter eruit, klaar mee'

En zijn periode als actief twitteraar dus. "Ik ben er klaar mee. Ik heb het acht jaar gedaan, ook in het belang van de club. Wat ik ook deed, het was altijd fout. Als ik iets over de jeugd zei, was ik niet met het eerste bezig en andersom. Niet te doen."

Gerbrands werd zelf bedreigd na het ontslag van Mark van Bommel in december 2019. "De enige keer in twintig jaar als directeur in het betaalde voetbal dat er echte bedreigingen waren. Er stond een politiebus in de straat en ik mocht niet naar mijn auto lopen, omdat ze bang waren dat er iets zou gebeuren."

"Er is niets gebeurd, maar het was een heel vervelende periode", vervolgt Gerbrands. "Het kwam dichtbij. Ik ben nooit bang geweest, maar je hebt ook met het thuisfront te maken."

'Door bal op lat doelstelling niet gehaald'

Met Gerbrands aan het roer werd PSV in 2015, 2016 en 2018 kampioen. Dit jaar pakte PSV de KNVB-beker. Drie seizoenen speelde PSV in de periode van Gerbrands in de Champions League, voor het laatst in 2018. Tegen Benfica ging het dit seizoen in de laatste voorronde mis.