Van Schip en Havik winnen koppelkoers bij Nations Cup, geen nieuw succes Hoogland

Wat is de Nations Cup?

De Nations Cup vervangt sinds 2021 het wereldbekertoernooi in het baanwielrennen, een wedstrijd over meerdere weekenden in het seizoen. Waar ieder evenement op elk onderdeel punten worden verdiend voor het algemeen klassement.

De eerste Nations Cup was in Glasgow, de tweede is tot en met 15 mei in Milton (Canada). De derde zal van van 7 tot en met 10 juli in Cali (Colombia) zijn. De WK op de baan zijn in oktober in Parijs (Frankrijk).