VK wijst eerste migranten aan om asielprocedure in Rwanda af te wachten

De Britse overheid heeft de eerste vijftig illegale migranten aangewezen die hun asielprocedure in Rwanda moeten afwachten. Premier Johnson zegt dat er plannen zijn om hen binnen twee weken over te vliegen, al verwacht hij dat dat vertraagd wordt door juridische procedures.

De regering-Johnson kondigde vorige maand aan dat sommige mensen die illegaal Het Kanaal oversteken de behandeling van hun asielaanvraag voortaan moeten afwachten in het Afrikaanse land, dat onderdeel uitmaakt van het Gemenebest. Het Verenigd Koninkrijk trekt bijna 150 miljoen euro uit om dat te faciliteren.

Premier Johnson zei dat dit beleid "het bedrijfsmodel verstoort van de bendes" die mensen over Het Kanaal smokkelen en "de zee in een waterig kerkhof veranderen". De regeling zou vooral gericht zijn op alleenstaande mannen die via Het Kanaal in Groot-Brittannië aankomen.

Tegenstanders spreken schande van het plan. Ze wijzen erop dat het omslachtig is en Rwanda een slechte reputatie heeft op het gebied van mensenrechten. Onder de critici van het plan waren bijvoorbeeld 160 hulporganisaties, de aartsbisschop van Canterbury en oud-premier May.

Ingegraven

Details over wie er nu zijn aangewezen voor de eerste vlucht naar Kigali zijn nog niet bekendgemaakt. Johnson zegt in de krant Daily Mail dat hij ervan uitgaat dat "linkse advocaten" het proces bij de rechter zullen proberen tegen te houden.

"Daar zijn we op voorbereid. We graven ons in en zullen het laten slagen", zei de premier.

Eerder deze week kon de bewindsman die over immigratie gaat nog niet zeggen of hij al merkt dat immigranten worden afgeschrikt. "Dit beleid is nog nieuw en onbeproefd. Maar uiteindelijk zullen we, ook door andere maatregelen die we nemen, zien dat de dynamiek verandert."