Vier clubs vrezen degradatie, vijf jagen op play-offs: dit staat er nog op het spel

Stand eredivisie na 33 wedstrijden - NOS

Sparta treft in Heracles een tegenstander die zich ook in de gevarenzone bevindt. De Almeloërs kunnen dan wel niet meer rechtsreeks degraderen, maar zouden nog wel zestiende kunnen worden, wat ze veroordeelt tot de nacompetitie. FC Utrecht, de tegenstander van Willem II, staat zevende is al zeker van de play-offs om een ticket voor Europees voetbal. Toch heeft het nog wel degelijk iets om voor te spelen. Als Utrecht zesde wordt is de tweede wedstrijd in de halve finales een thuiswedstrijd. NEC, de opponent van Fortuna Sittard, staat achtste en hoopt zich nog te plaatsen voor die play-offs, maar de concurrentie is nog groot. Bekijk hieronder de voorbeschouwingen van Willem II-coach Kevin Hofland en verdediger Freek Heerkens op de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht:

AZ (vijfde), Vitesse (zesde) en FC Utrecht (zevende) zijn zeker van de play-offs, waarin wordt gespeeld om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. NEC, sc Heerenveen, Go Ahead Eagles, FC Groningen en SC Cambuur hebben nog kans op de achtste plaats en dus kwalificatie voor het toetje van het voetbalseizoen. Opvallend is dat met NEC, Go Ahead Eagles en Cambuur alle clubs nog in de race zijn die dit seizoen hun rentree maakten op het hoogste niveau.

De winnaar speelt in de voorronde van de Conference League - NOS