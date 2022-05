Britney Spears had miskraam: 'Verpletterend, maar we blijven proberen'

Britney Spears meldt op Instagram dat ze een miskraam heeft gehad. "We zijn onze wonderbaby vroeg in de zwangerschap kwijtgeraakt", schrijft de Amerikaanse zangeres. "Dit is voor iedere ouder verpletterend."

De wens om nog een kind te krijgen was een van de belangrijkste drijfveren van de 40-jarige zangeres om vorig jaar haar ondertoezichtstelling aan te vechten. Veertien jaar lang werd haar leven bepaald door haar vader omdat ze geacht werd niet goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Dat betekende ook dat ze gedwongen werd anticonceptie te gebruiken.

In november maakte een rechter een einde aan die curatele, nadat Spears beroep had ingesteld en fans hadden geprotesteerd. In april kondigde ze aan dat ze in verwachting was van haar vriend, de 28-jarige Sam Asghari.

"Misschien hadden we moeten wachten met de bekendmaking tot later in de zwangerschap, maar we waren zo enthousiast over het goede nieuws", schrijft ze nu in het Instagrambericht. "Onze liefde voor elkaar is onze kracht. We zullen blijven proberen ons prachtige gezin uit te breiden."

Spears heeft al twee tienerzonen met haar ex Kevin Federline.