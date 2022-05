S10 tevreden met elfde plaats: 'Beste optreden van mijn leven'

S10 is tevreden met de elfde plaats die ze gisteravond heeft gehaald in de finale van het Songfestival. "Ik heb het zó naar mijn zin gehad. Het was het beste optreden tot nu toe, eigenlijk in mijn leven."

De zangeres sprak na afloop kort met de Nederlandse pers buiten haar hotel. Ze zei daar dat ze het wel jammer vond dat ze net buiten de top 10 was terechtgekomen, al was het maar vanwege haar naam. "Ik had er graag één van af gewild", lachte ze. "Maar het is wel een geweldige top."

S10 zei dat ze de leukste week van haar leven had gehad. Ze was ook erg blij dat gastland Italië haar optreden de volle twaalf punten toekende. "Dat deed me heel erg veel goed." In totaal kreeg Nederland 171 punten, Oekraïne won met 631 punten.

Na het persgesprek zei S10 dat ze zichzelf ging trakteren op een biertje. "Dat is ook al weer heel lang geleden."

Tweede in halve finale

De Diepte van S10 is dinsdag als tweede geëindigd in de halve finale van het Songfestival, achter Oekraïne. Dat blijkt uit de resultaten die de organisatie na de finale heeft bekendgemaakt. De uitslagen van de halve finales worden altijd pas na de eindstrijd vrijgegeven, om de stemming niet te beïnvloeden.

S10 kreeg in de halve finale 221 punten, een flinke achterstand op de 337 die Oekraïne kreeg voor de uiteindelijke winnaar Stefania. In de finale eindigde de Nederlandse zangeres op de elfde plaats. Griekenland werd derde, laatste werd Disco van LPS uit Slovenië met slechts vijftien punten, op twee na allemaal van buurland Kroatië.

Nederland was vooral geliefd bij de vakjury's, die 142 punten toekenden aan S10, de meeste op de Griekse inzending na. Het publiek leverde de overige 79. De jury's zetten Oekraïne met 135 punten op nummer drie.

In de tweede halve finale op donderdag eindigde Zweden op nummer 1 met Hold me closer, dat met 396 een nog hoger resultaat boekte dan Oekraïne in de halve finale. Australië eindigde die dag op twee, een opvallend resultaat omdat het gisteravond slechts plek vijftien haalde.

Kijkcijfers

De finale trok ruim drie miljoen Nederlandse kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek. Dat is significant minder dan de 5,4 miljoen die vorig jaar keken toen het festival in Rotterdam werd gehouden, of de 4,5 miljoen die Duncan Laurence in 2019 zagen winnen.

In 2018 trok de finale ongeveer even veel kijkers als dit jaar, toen Waylon met het nummer Outlaw in 'em meedeed. De slechtst bekeken editie het afgelopen decennium was in 2015, toen Trijntje Oosterhuis zich niet wist te plaatsen voor de finale. Toen keken er in Nederland nog geen 2 miljoen mensen.