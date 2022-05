Nederland eindigde als tweede in halve finale Songfestival

De Diepte van S10 is dinsdag als tweede geëindigd in de halve finale van het Songfestival, achter Oekraïne. Dat blijkt uit de resultaten die de organisatie na de finale heeft bekendgemaakt. De uitslagen van de halve finales worden altijd pas na de eindstrijd vrijgegeven, om de stemming niet te beïnvloeden.

S10 kreeg in de halve finale 221 punten, een flinke achterstand op de 337 die Oekraïne kreeg voor de uiteindelijke winnaar Stefania. In de finale eindigde de Nederlandse zangeres op de elfde plaats. Griekenland werd derde, laatste werd Disco van LPS uit Slovenië met slechts vijftien punten, op twee na allemaal van buurland Kroatië.

Nederland was vooral geliefd bij de vakjury's, die 142 punten toekenden aan S10, de meeste op de Griekse inzending na. Het publiek leverde de overige 79. De jury's zetten Oekraïne met 135 punten op nummer drie.

In de tweede halve finale op donderdag eindigde Zweden op nummer 1 met Hold me closer, dat met 396 een nog hoger resultaat boekte dan Oekraïne in de halve finale. Australië eindigde die dag op twee, een opvallend resultaat omdat het gisteravond slechts plek vijftien haalde.