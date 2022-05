Uitgaansverbod Nigeriaanse deelstaat na demonstraties rondom dood studente

In de Nigeriaanse deelstaat Sokoto is een uitgaansverbod afgekondigd van ten minste een etmaal. Aanleiding is een demonstratie van honderden inwoners tegen de arrestatie van twee studenten, die betrokken zouden zijn bij de dood van een medestudente.

De christelijke Deborah Samuel werd donderdag gelyncht door een menigte studenten van de universiteit Shehu Shagari in Sokoto, omdat zij in een WhatsAppgroep godslasterlijk commentaar zou hebben geleverd op de islam en de profeet Mohammed.

Via sociale media werden daarna beelden van de lynchpartij verspreid, waarbij ten minste twee daders herkenbaar in beeld kwamen. Zij werden vrijdag gearresteerd, tot onvrede van veel islamitische medestudenten. De universiteit werd gesloten en studenten werd gevraagd om van de campus te vertrekken.

Bij de protesten zaterdag werden onder meer banden in brand gestoken. De politie vuurde traangas af om de demonstranten in bedwang te houden.

Veroordeeld door moslims en christenen

Ongeveer de helft van de inwoners van Nigeria is christelijk, de andere helft is islamitisch. In de noordwestelijke deelstaat Sokoto is de grote meerderheid islamitisch.

De moord op Samuel is veroordeeld door zowel christelijke als islamitische geestelijke en politieke leiders in Nigeria. De sultan van Sokoto, de gezaghebbende geestelijke Muhammad Sa'ad Abubakar, heeft opgeroepen om de daders voor het gerecht te brengen. Dat was voor actievoerders reden om ook bij zijn paleis te demonstreren.

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari, ook moslim, heeft gezegd dat hij bezorgd is over de dood van de studente, en een grondig en onafhankelijk onderzoek wil naar de gebeurtenissen in Sokoto. "Niemand mag het recht in eigen hand nemen", zei Buhari vrijdag. "Geweld gaat geen enkel probleem oplossen."

Demonstratieverbod

Op zaterdag leek de onrust over te slaan naar een andere deelstaat. In het centraal gelegen Kaduna, ongeveer 500 kilometer verderop, werden demonstraties "gerelateerd aan religieuze activiteit" verboden door de autoriteiten. "Sommige onpatriottische elementen" in de staat zouden van plan zijn de dood van Samuel aan te grijpen voor hun eigen protest.