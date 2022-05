Oekraïense winnaars optimistisch: 'Songfestival volgend jaar in Kiev'

Vanwege de oorlog in Oekraïne is het de grote vraag of het 67ste Songfestival volgend jaar wel in het land gehouden kan worden. President Zelensky is optimistisch, net als de winnende Oekraïense band Kalush Orchestra.

Die vindt dat het festival in 2023 hoe dan ook in Oekraïne moet zijn, het liefst in Kiev. "Volgend jaar heten we iedereen welkom op het Eurovisie Songfestival in een herenigd en gelukkig Oekraïne", zo zei de band tijdens een persconferentie na afloop van de finale. Oekraïne doet sinds 2003 mee aan het Songfestival en heeft nu drie keer gewonnen.

"Elke overwinning betekent veel voor Oekraïne op dit moment", zei voorman Oleh Psiuk. "We zijn hier om te laten zien dat de Oekraïense cultuur en muziek springlevend zijn, ook al worden die op hetzelfde moment aangevallen in ons moederland."

Wat er nu gaat gebeuren voor de muzikanten is ook voor hen zelf nog onduidelijk. "Binnen twee dagen gaan we terug. Het is nog niet helemaal duidelijk wat we gaan doen, want we hebben dit nog nooit meegemaakt, het winnen van het Eurovisie Songfestival. Maar net als elke andere Oekraïner, ben ik bereid om te gaan vechten."

Zelensky wil Songfestival in Marioepol

De Oekraïense president Zelensky reageerde op het sociale medium Telegram opgetogen over de winst van zijn land. "Dank voor de overwinning, Kalush Orhestra en alle mensen die op ons gestemd hebben! Ik ben ervan overtuigd dat het winnende akkoord in onze strijd met de vijand ook niet ver weg meer is."

"We gaan ons best doen om het volgend jaar te organiseren in Marioepol", voegde Zelensky toe. Die havenstad van 450.000 mensen ligt door de Russische inval grotendeels in puin en is nu vrijwel geheel in handen van Russische troepen.

Zanger Oleh Psiuk vroeg na het optreden het publiek om steun vanwege de oorlog in zijn land: