Oekraïne wint Eurovisie Songfestival, Nederland op elfde plek

De leden van Kalush Orchestra stopten tijdelijk met hun oorlogsinspanningen in eigen land om te kunnen meedoen in Turijn. Het nummer is een ode aan de moeder van een van de bandleden.

Vanwege de oorlog in Oekraïne is het de grote vraag of het Songfestival volgend jaar wel in het land gehouden kan worden. Kalush Orchestra vindt dat het festival in 2023 hoe dan ook in Oekraïne moet zijn, het liefst in Kiev. "Volgend jaar heten we iedereen welkom bij het Eurovisie Songfestival in Oekraïne, in een nieuw herenigd en gelukkig Oekraïne", zo zei de band tijdens een persconferentie na afloop van de finale.

"Elke overwinning betekent veel voor Oekraïne op dit moment", zei voorman Oleh Psiuk. "We zijn hier om te laten zien dat de Oekraïense cultuur en muziek springlevend zijn, ook al worden die op hetzelfde moment aangevallen in ons moederland."

Wat er nu gaat gebeuren voor de muzikanten is ook voor hen zelf nog onduidelijk. "Binnen twee dagen gaan we terug. Het is nog niet helemaal duidelijk wat we gaan doen, want we hebben dit nog nooit meegemaakt, het winnen van het Eurovisie Songfestival. Maar net als elke andere Oekraïner, ben ik bereid om te gaan vechten."

Wel of niet in Kiev?

De European Broadcasting Union (EBU), de organisatie achter het Songfestival, zei eerder nog geen plan B te hebben als het in Oekraïne niet mogelijk is. Wel verwacht de producent van het Songfestival vorig jaar in Rotterdam, Sietse Bakker, dat er snel besloten wordt wanneer het point of no return is: "Op welk moment kun je nog besluiten of het wel of niet in Kiev kan?"

Mocht het festival niet in Oekraïne kunnen worden gehouden, dan zijn er volgens Bakker genoeg scenario's. "Zo kan een land dat het festival recent organiseerde snel schakelen." Ook denkt hij aan Polen, omdat dat land recent nog het Junior Songfestival organiseerde en daarvoor veel lof kreeg. "De derde optie is om een van de big-five-landen het te laten organiseren."

Al eerder heeft een niet-winnaar het Songfestival georganiseerd. In 1980 was het evenement in Den Haag, terwijl Israël het jaar ervoor had gewonnen. Israël zag af van de organisatie, omdat het land het jaar daarvoor ook al had gewonnen. Het land deed uiteindelijk in 1980 niet eens mee, omdat het evenement werd gehouden op de dag van de Holocaustherdenking.

Zanger Oleh Psiuk vroeg na het optreden het publiek om steun vanwege de oorlog in zijn land: