Oekraïne wint Eurovisie Songfestival, Nederland elfde

Andere landen konden dat met hun kijkersstemmen niet meer verslaan. Het Verenigd Koninkrijk eindigde op plek 2 met 466 punten, Spanje op plek 3 met 459 punten. De tweede plek werd in Groot-Brittannië als een overwinning gezien: het land eindigde de afgelopen jaren standaard in de onderste regionen van de lijst.

Wie de winnaar is wordt voor de helft bepaald op basis van jurystemmen (vijf muziekkenners uit elk land) en voor de andere helft door de stemmen van kijkers in heel Europa.

De leden van Kalush Orchestra stopten tijdelijk met hun oorlogsinspanningen in eigen land om te kunnen meedoen in Turijn. Het nummer is een ode aan de moeder van een van de bandleden.

Tijdens de puntentelling werd bekend dat er in de tweede halve finale onregelmatigheden in het stemgedrag van zes landen werden aangetroffen. Dat bracht de European Broadcasting Union in een persbericht naar buiten. Het ging om de stemmen van de jury's in zes landen. Om welke zes landen het ging, werd niet bekendgemaakt.

De EBU besloot daarom om de jurypunten van deze landen zelf te 'genereren', op basis van landen met vergelijkbaar stemgedrag. Dat gold niet alleen voor de tweede halve finale, afgelopen donderdag, maar ook voor de jurypunten van deze zes landen tijdens de finale.