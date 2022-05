Man schiet 10 mensen dood in supermarkt VS, 'racistisch motief'

In de Amerikaanse stad Buffalo (New York) heeft een man in een supermarkt tien mensen doodgeschoten. Ook raakten volgens de politie drie mensen gewond.

De schutter is aangehouden. Het gaat om een 18-jarige witte man, die legerkleding en zwarte helm droeg. De politie onderzoekt berichten dat hij vooraf een verklaring heeft verspreid.

De FBI behandelt de aanslag als haatmisdrijf en als 'gewelddadig extremisme met een racistisch motief'. De supermarkt staat in een buurt waar overwegend zwarte Amerikanen wonen. Elf van de dertien slachtoffers zijn zwart, meldt de lokale politiechef.

Tijdens een persconferentie zei burgemeester Byron Brown dat de schutter vermoedelijk niet uit Buffalo kwam, en "uren gereisd had" om bij de supermarkt te komen. Persbureau AP meldt op basis van bronnen dat de dader uit Conklin komt, een plaatsje op zo'n drie uur rijden van Buffalo.

Voor de supermarkt staat veel politie: