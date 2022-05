Man schiet 10 mensen dood bij supermarkt VS, waarschijnlijk racistisch motief

Tijdens een persconferentie zei burgemeester Byron Brown dat de schutter vermoedelijk niet uit Buffalo kwam, en "uren gereisd had" om bij de supermarkt te komen. Amerikaanse media melden op basis van politiebronnen dat hij afkomstig is uit Conklin, een plaatsje op zo'n 3,5 uur rijden van Buffalo.

In de Amerikaanse stad Buffalo (New York) heeft een man in en nabij een supermarkt tien mensen doodgeschoten. Ook raakten volgens de politie drie mensen gewond, zij zijn buiten levensgevaar.

Lokale politiechef Joseph Gramaglia zegt verder dat de man zijn aanval deels via een livestream uitzond op internet, door middel van een camera op zijn helm. Op die beelden zou te zien zijn dat hij zijn auto parkeert bij de supermarkt, en na het uitstappen op mensen begint te schieten.

Volgens Gramaglia schoot Gendron buiten de winkel vier mensen neer, van wie er drie overleden. Daarna ging hij de winkel in, waar een beveiliger hem probeerde neer te schieten. Omdat Gendron een kogelwerend vest droeg, lukte dat niet. De beveiliger, een gepensioneerde politieagent, werd vervolgens door Gendron doodgeschoten.

In de winkel maakte Gendron nog negen andere slachtoffers, van wie zeven fataal. Hij werd uiteindelijk ingesloten door toegesnelde politieagenten, waarna hij zijn vuurwapen op zichzelf richtte. De agenten wisten hem ertoe te bewegen zijn vuurwapen te laten vallen, en rekenden hem in.

'Alleen maar schoten'

"Ik hoorde alleen maar schoten. Schoten en schoten en schoten", zegt een supermarktmedewerker tegen The Buffalo News. "Het klonk alsof er dingen omvielen." Hij verstopte zich met een paar andere mensen in een koelcel.

"Ik zag hoe hij een vrouw neerschoot, die de supermarkt in liep", zo vertelt een omwonende aan dezelfde krant. "En daarna schoot hij een andere vrouw neer, die net haar auto aan het inladen was. Ik bukte snel, want ik wist niet of hij mij ook zou gaan neerschieten."