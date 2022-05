AS Roma verliest dure punten in strijd Europees voetbal tegen gedegradeerd Venezia

AS Roma heeft gelijkgespeeld tegen het al gedegradeerde Venezia: 1-1. De ploeg van José Mourinho had een zege goed kunnen gebruiken in de strijd om plaatsing voor de Europa League.

Als AS Roma buiten de topzes eindigt en de finale van Feyenoord wint, betekent dat bovendien dat de Rotterdammers zich via de voorrondes moeten kwalificeren voor de Europa League.

Daarna zette de thuisploeg - Rick Karsdorp viel in de tweede helft in - een lange achtervolging in. Dat resulteerde een kwartier voor tijd in de gelijkmaker van Eldor Sjomoerodov. In de slotfase kwam Roma meerdere malen erg dicht bij de 2-1, maar de lat en Mäenpää voorkwamen dat.

Dat de giallorossi niet wonnen, was wel een klein wonder. Roma schoot 46 keer, waarvan 16 keer op doel. Venezia kreeg dat tweemaal voor elkaar. Op 25 mei spelen Roma en Feyenoord de Conference League-finale.