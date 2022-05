Amazone Thijssen boekt verrassende zege in Global Champions Tour in Madrid

Amazone Sanne Thijssen heeft in de vierde Global Champions Tour-wedstrijd van het jaar voor een grote verrassing gezorgd. De Limburgse was op de rug van Con Quidam RB de beste in Madrid. De Global Champions Tour is een circuit voor de beste springruiters ter wereld.

Tien combinaties hadden zich voor de barrage geplaatst en Thijssen moest als laatste de ring in. Vijf van hen waren opnieuw foutloos en de snelste tijd was in handen van Darragh Kenny en Marlon Módolo Zanotelli (39,91).

Thijssen liet met 39,15 niets heel van die tijd. De pas 23-jarige boekte haar grootste zege tot nu toe. Ze won vorig jaar met Con Quidam ook de grote prijs van Rotterdam en maakte deel uit van de ploeg die de Nations Cup-finale won.

Met haar winst verdient Thijssen 100.000 euro aan prijzengeld. De vorige drie wedstrijden in de Global Champions Tour leverden Duitse zeges op.