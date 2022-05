Liverpool is wederom beter dan Chelsea vanaf elf meter en wint FA Cup

Het is voor The Reds een flinke zorg richting 28 mei, als de finale van de Champions League tegen Real Madrid op het programma staat.

Maar Díaz stuitte steeds op keeper Édouard Mendy, waardoor het overwicht niet verzilverd werd. Daarna kwam ook Chelsea meer in de wedstrijd. Christian Pulisic en Marcos Alonso hadden de openingstreffer op hun schoen, maar faalden in de afronding.

Liverpool was in de eerste fase van het duel op Wembley veel sterker dan Chelsea. Via Luis Díaz, de makkelijk scorende aanvaller die in de winter overkwam van FC Porto, kwam de ploeg tot viermaal toe dicht bij de 1-0.

Liverpool heeft voor het eerst in zestien jaar de FA Cup gewonnen. Net als in de League Cup-finale tussen Chelsea en Liverpool in februari kwam het na een 0-0 op strafschoppen aan en net als toen was Liverpool daarin de beste.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Liverpool was iets gevaarlijker, maar ook Chelsea creëerde kansen. Alonso raakte uit een vrije trap de lat.

Pas in de slotfase drong Liverpool Chelsea echt naar achteren. Via Díaz en even later Andy Robertson was een beslissende treffer erg dichtbij, maar de paal stond in de weg.

Hakim Ziyech viel een paar minuten voor tijd in - hij loste Romelu Lukaku af - maar genoeg tijd om nog voor het einde van de reguliere speeltijd het verschil te maken was er voor hem niet.

Weer strafschoppen

In de verlenging leek de tank juist bij Liverpool het eerste leeg te raken. Virgil van Dijk werd gewisseld. Chelsea had de overhand, maar ook de ploeg van Thomas Tuchel was niet in staat een laatste klap uit te delen.

Uiteindelijk strompelden beide ploegen op hun laatste benen richting een strafschoppenserie, net als in februari. Toen kwam tweede keeper Kepa Arrizabalaga speciaal voor de penalty's het veld op, om er vervolgens zelf één te missen.

Tuchel zal blij zijn geweest dat hij Mendy ditmaal liet staan, want hij pakte een strafschop van zijn landgenoot Sadio Mané. Toch trok Liverpool weer aan het langste eind. Na een rake penalty van Ziyech miste Mason Mount en maakte Kostas Tsimikas het karwei af.