Haags Kwartiertje helpt ADO langs NAC, Excelsior na verlenging langs Roda JC

ADO Den Haag en Excelsior mogen blijven hopen op een terugkeer in de eredivisie. In het Haags Kwartiertje kwamen er bij ADO plotseling extra krachten los, waarmee NAC Breda in de kwartfinales werd afgeschud (2-1). Excelsior won op zijn beurt een spannende wedstrijd na verlenging bij Roda JC (0-2).

Het was niet best wat ADO na de uitoverwinning van dinsdag op de mat legde. Maar door de zwaarbevochten zege dwong het wel een plek af in de halve finales, waarin FC Eindhoven wacht.

Veruit de beste kansen waren voor NAC, waarbij met name Mario Bilate een paar keer gevaarlijk was. De spits trapte in de eerste helft tegen de lat en kwam kort daarna een voetje tekort om een slim passje van Boris van Schuppen binnen te duwen. Na rust was er hetzelfde spelbeeld, met nu een bal tegen de lat van Ezechiel Banzuzi.

Pech voor Malone

Een doelpunt hing in de lucht, maar viel aan de overkant. Dion Malone (ex-ADO) tikte een kwartier voor tijd een voorzet van Amir Catic langs zijn eigen keeper. Vrijwel meteen daarna schoof Dhoraso Moreo Klas ook een tweede Haagse treffer binnen. Banzuzi redde daarna nog de eer.

Excelsior treft in zijn halve finale de nummer zestien van de eredivisie, mogelijk is dat stadgenoot Sparta Rotterdam. Maar dat is pas zondagmiddag bekend, als de laatste speelronde op het hoogste niveau is afgewerkt.