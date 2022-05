Nederlands succes houdt aan in Hongarije: Groenewegen verslaat Jakobsen in sprint

Dylan Groenewegen heeft in de Ronde van Hongarije de vierde rit gewonnen. De coureur van Bike-Exchange bleef in de massasprint tweevoudig ritwinnaar Fabio Jakobsen van QuickStep ruim voor.

Na drie vlakke etappes moest er nu wel geklommen worden. Maar na de laatste beklimming kwam alles weer samen en dus werd de zege voor de vierde keer in de sprint betwist. Jakobsen begon van kop af, maar Groenewegen timede beter en won met een paar fietslengten verschil.

Groenewegen veroorzaakte de zware val van Jakobsen in de Ronde van Polen in augustus 2020. Het is de eerste keer dat ze sinds die val eerste en tweede worden in een rechtstreeks duel om de zege.

Nederlands succes

Het is voor de vierde keer op rij dat een Nederlander een etappe wint in de Ronde van Hongarije. Olav Kooij won de eerste etappe, waarna de twee volgende prooi waren voor Jakobsen. Kooij moest na een flinke valpartij in de slotkilometers van de tweede etappe de Ronde van Hongarije staken.

Jakobsen behoudt, ondanks zijn tweede plaats, wel zijn leiderstrui.