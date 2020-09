Pakketbezorging bij afhaalpunt is een stuk duurzamer dan thuisbezorging

Als meer internetshoppers hun pakketje naar een afhaalpunt laten sturen in plaats van naar huis, hoeven bestelbusjes minder rond te rijden en stoten daardoor minder CO2 uit. Dat klinkt logisch, maar is nu ook onderzocht door TNO in opdracht van brancheorganisaties Thuiswinkel.org en Topsector Logistiek.

Wanneer 50 procent van de pakjes naar een afhaalpunt gaat, stoot de bus van de bezorger 17 procent minder CO2 uit dan wanneer alle pakjes thuisbezorgd worden, blijkt uit de simulatie van TNO.

Meer pakjes mee in bus

Voor corona werd zo'n 13 procent van alle pakketten bezorgd bij zo'n afhaalpunt. "Het gebruik van afhaalpunten groeide, maar slechts langzaam", zegt Margreeth Pape van Thuiswinkel.org. "Als dit fors omhoog gaat, bijvoorbeeld naar 50 procent, dan kun je een rit echt efficiënter maken. Een busje hoeft dan niet alleen minder rond te rijden, er kunnen ook meer pakjes mee."

Want nu is een bezorger vaak in capaciteit beperkt door het aantal adressen dat hij kan aandoen in een werkdag, terwijl er nog wel ruimte in de bus is voor meer pakketjes. "Als je meer pakjes op één moment kan afleveren, kun je er dus ook meer meenemen", aldus Pape.

Minder afhalen door corona

Door corona is het gebruik van afhaalpunten gedaald, van 13 naar zo'n 6 procent. "We hebben niet onderzocht waarom mensen meer thuis laten bezorgen", zegt Pape. "Maar waarschijnlijk is dat omdat mensen dat nu veiliger vinden en ook meer thuis zijn."

Er zijn nu zo'n 9600 afhaalpunten in Nederland. Van alle huishoudens heeft 52 procent een pakketpunt van PostNL op loopafstand, blijkt uit eerder onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt. Voor een DHL-punt is dat 43 procent van de huishoudens, UPS 23 procent, DPD 21 procent en GLS 16 procent.

Als consumenten hun pakket niet lopend of met de fiets ophalen, maar met de auto, dan gaat de milieuwinst volledig verloren. "In dat geval is aan huis leveren een duurzamere keuze", aldus Pape.

De brancheorganisatie vindt dat het aan consumenten zelf is om te kiezen tussen bezorging thuis of bij een afhaalpunt. "Maar vooral de grote steden in Nederland zijn niet echt ingericht om huis-aan-huis te bezorgen. En bij de groei van e-commerce kunnen pakketpunten dan wel een oplossing bieden naar de toekomst toe", zegt Pape.

