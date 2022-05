Tsitsipas naar finale in Rome na sterke comeback tegen Zverev

Stefanos Tsitsipas is voor de vijfde keer in zijn loopbaan doorgedrongen tot de finale van een masterstoernooi. De Griek won in Rome in de halve finales met 4-6, 6-3, 6-3 van Alexander Zverev.

De Duitser, die het toernooi van Rome in 2017 won en in 2018 de finale haalde, ging halverwege de eerste set een stuk aanvallender spelen. Hij zocht meer het net op, benutte zijn eerste breekkans op 3-3 en serveerde de set op love uit.

Tsitsipas, die dit seizoen op gravel in Monte Carlo al van Zverev won maar in Madrid van de Duitser verloor, hield het hoofd koel en ging steeds beter spelen. Hij brak Zverev in de tweede set op 1-0 en in de derde set zelfs tweemaal.

In de finale van zondag neemt Tsitsipas het op tegen de winnaar van het duel tussen Casper Ruud, die eerder Botic van de Zandschulp uitschakelde, en Novak Djokovic.