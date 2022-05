Handbalsters Venlo verrassen VOC Amsterdam en winnen eerste duel om landstitel

De handbalsters van Venlo hebben de eerste wedstrijd om het kampioenschap van Nederland gewonnen. Venlo, dat nog nooit om de titel speelde, verraste VOC in Amsterdam met 24-23.

Venlo debuteerde in de eredivisie in 2014 en klopte VOC pas één keer in de twintig duels die sindsdien volgden. De ploeg uit Limburg begon beter aan het finaleduel dan de zevenvoudig kampioen, die onrustig speelde en veel balverlies leed.