De Gendt houdt Van der Poel van zich af en wint in Napels achtste Giro-etappe

Tien jaar na zijn vorige overwinning heeft Thomas De Gendt opnieuw de dagzege behaald in de Giro d'Italia. De Belg was in de achtste etappe de snelste na een sprint vanuit een kopgroep.

Na de loodzware etappe van vrijdag wachtte de renners zaterdag een etappe in en rond de stad Napels van 153 kilometer. In de zonovergoten havenstad moesten enkele pittige heuvels beklommen worden.

Op het programma stond onder andere een criterium van vier rondes van 19 kilometer, waar de meeste heuvels liggen, met daarbij de Monte di Procida (2,1 kilometer à 6 procent).

Omdat de etappe nogal wat weg heeft van een klassieker liet Mathieu van der Poel vooraf al weten kansen te zien. Vroeg na de start zat Van der Poel dan ook direct mee met de eerste vluchters van de dag.