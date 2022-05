Vrouwen FC Twente bijna kampioen na overwinning op PSV, Ajax wint Klassieker

FC Twente is zo goed als kampioen van de Vrouwen Eredivisie. Dankzij een 3-0 overwinning op PSV behoudt Twente een voorsprong van drie punten op Ajax, dat uit bij Feyenoord won met 1-4. De Tukkers hebben een veel beter doelsaldo. Bij puntenverlies van Ajax had Twente vandaag al kampioen kunnen worden.

Ajax en Twente treffen elkaar in de laatste speelronde, maar Ajax zal met tien doelpunten verschil moeten winnen om eerste te worden.

Twente oppermachtig

In Enschede was Twente vanaf het begin sterker tegen PSV. Net binnen het halfuur werd het overwicht van de Enschedeërs uitgedrukt in de score dankzij aanvoerder Renate Jansen. Ze werd diep gestuurd, ging één-op-één op PSV-keeper Sari van Veenendaal af en bleef koel in de afronding.