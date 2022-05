Amsterdam slaat aanval SCHC af en vecht zich naar derde wedstrijd

De hockeysters van Amsterdam hebben een derde wedstrijd afgedwongen in de halve finales in de play-offs. Nadat donderdag werd verloren na shoot-outs van SCHC, werd er zaterdag met 2-0 gewonnen. Zondag zal bepaald worden wie van de twee naar de finale gaat.

Amsterdam begon in Bilthoven sterk aan het duel en drong SCHC behoorlijk terug. Nadat de eerste strafcorner al leidde tot een spervuur aan kansen, werd er bij de tweede strafcorner wel raak geschoten, via Sabine Plönissen.

In het tweede kwart liet SCHC zich wat meer gelden en was de club via Mette Winter tot twee keer toe dichtbij de gelijkmaker. Ook Yibbi Jansen zag toe hoe keepster Anne Veenendaal knap redding bracht.

Na balverlies op het middenveld van SCHC werd namens Amsterdam Marijn Veen weggestuurd. Met hard backhandschot in de verre hoek schoot ze knap raak: 2-0.

SCHC valt aan

Ondanks de tegenslag bleef SCHC gevaarlijk in het tweede kwart. Ginella Zerbo stichtte twee keer gevaar en ook Winter kreeg opnieuw een grote mogelijkheid. Een doelpunt bleef echter uit.

Direct na rust bewees Veenendaal opnieuw haar waarde voor de ploeg. Met haar voet bracht ze redding op een push van Jansen uit een strafcorner.

SCHC drong meer en meer aan en Amsterdam beperkte zich tot verdedigen alleen. Dit deed de ploeg wel met verve waardoor grote kansen uitbleven voor de ploeg van Lucas Judge. De enkele keer dat SCHC Veenendaal uit wist te spelen werd de bal van de lijn gehaald door Maria Verschoor.

De derde wedstrijd zal zondag ook gespeeld worden bij SCHC in Bilthoven.