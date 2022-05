Twee Nederlanders in België opgepakt voor gooien vuurwerkbommen

De Belgische politie heeft twee Nederlanders aangehouden die worden verdacht van het gooien van twee vuurwerkbommen naar een huis in het Belgische Deurne, bij Antwerpen. Dat zouden ze gisteravond hebben gedaan.

De VRT meldt dat het vuurwerk vanuit een auto werd gegooid. De verdachten konden dankzij camerabeelden en getuigenverklaringen kort na de daad worden aangehouden. Er vielen geen gewonden. Het huis waar het vuurwerk naartoe is gegooid, liep weinig schade op.

Woensdag was er ook al een explosie bij het huis waarbij de voordeur en de overkapping van de portiek beschadigd raakten. Ook toen raakte niemand gewond. Het Openbaar Ministerie in Antwerpen zei te onderzoeken of er een link is met het drugsmilieu.

De getroffen woning is eigendom van een familie die vaker met drugshandel wordt geassocieerd, schrijft de Gazet van Antwerpen (GvA). Ook zijn ze vaker het doelwit van aanslagen. Twee broers komen voor in omvangrijke drugszaken die de komende maanden voor de Antwerpse rechtbank komen, waarin het gaat over de invoer van grote hoeveelheden cocaïne. De twee broers wonen inmiddels niet meer in België.

Machinegeweer

Eén broer wordt er in het criminele milieu van beschuldigd dat hij cocaïne heeft gestolen, aldus de GvA. Zijn foto zou meermaals naar Belgische media gestuurd zijn met de mededeling dat er een beloning wordt uitgeloofd voor informatie over hem.

In dezelfde straat waar gisteren en woensdag vuurwerkbommen werden gegooid, brachten onbekenden in december 2018 een explosief tot ontploffing op de auto van een lid van de familie.

Twee jaar later werd een ander huis van de familie onder vuur genomen met een machinegeweer. Voor die aanslag werden verschillende verdachten opgepakt. Zij verschijnen binnenkort voor de rechtbank.