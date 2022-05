Opnieuw zege voor Demi Vollering in Baskenland

Demi Vollering heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Iztulia op haar naam geschreven. De SD Worx-renster was in een pittige rit in Baskenland de sterkste uit een kopgroepje van vijf.

De etappe over 117,9 km voerde over zes gecategoriseerde beklimmingen. Al vroeg in de koers reden González, Carbonari en Moolman-Pasio weg. In het peloton viel het echter geen moment stil en de drie hielden niet lang stand.

Op de slotklim, de lastige Karrabieta, reed Vollering met Rooijakkers, Labous, Baril en Cavalli weg. De achtervolgende groep kwam nog dichtbij, maar redde het niet. Vollering pareerde een aanval van Rooijakkers en spurtte naar de winst.

De nieuwe WorldTour-koers op de wielerkalender van de vrouwen telt drie etappes.