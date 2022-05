Omwonenden: Schiphol kan 100 bestemmingen missen

Vandaag wordt bij verschillende Nederlandse vliegvelden gedemonstreerd door mensen die vinden dat de overlast en de vervuiling door de luchtvaart de spuigaten uit loopt. Ze willen onder meer dat er een eind komt aan de groei van Schiphol, waar het vliegverkeer na de coronadip al weer flink aantrekt. De verwachting is dat het rond 2024 weer op het oude niveau is. Veel mensen zetten vraagtekens bij de grootte en de zogeheten hubfunctie van Schiphol. Het vliegveld is er trots op dat het met 317 bestemmingen een van de best verbonden luchthavens ter wereld is. Dat maakt het aantrekkelijk voor transferpassagiers om via Amsterdam te reizen. Van alle passagiers op Schiphol is bijna 40 procent er alleen voor een overstap, op vluchten van KLM is het aantal overstappers zelfs bijna 70 procent.

Wat is een hub? Schiphol heeft een hub-and-spoke-systeem (naaf-met-spaken) als businessmodel. In de luchtvaart is een hub een centrale luchthaven waar reizigers naar toe worden vervoerd om over te stappen op andere vluchten, zo mogelijk van dezelfde maatschappij. KLM haalt met korte vluchten en kleinere toestellen overal passagiers vandaan, die samen een groter toestel op een intercontinentale vlucht vullen. Naast Schiphol werken ook London Heathrow, Frankfurt, Charles de Gaulle (Parijs) en Istanbul op deze manier. Voor de coronapandemie was Schiphol na Heathrow en Charles de Gaulle de derde luchthaven van Europa.

"Overtollig en schadelijk", noemt de Werkgroep Toekomst Luchtvaart, ruim tien jaar geleden opgericht door bezorgde omwonenden, die vluchten vol transferpassagiers. "Ze veroorzaken meer uitstoot, schade en overlast dan dat ze ons iets opleveren", zegt voorzitter Hans Buurma. De werkgroep analyseerde het hele bestemmingennetwerk van Schiphol op economisch nut voor ons land en komt tot de conclusie dat zeker honderd bestemmingen geschrapt kunnen worden. Buurma: "Je hebt er praktisch niets aan voor de handel, voor het zakelijk luchtverkeer en ook niet voor vakantiegangers." Naar 350.000 vluchten Het schrappen van deze honderd bestemmingen zou 98.000 vluchten per jaar schelen. Daarbovenop kunnen volgens de werkgroep nog eens 50.000 korte vluchten worden vervangen door reizen met de trein. Daarmee hou je zo'n 350.000 vluchten per jaar over, 30 procent minder dan de bijna 500.000 vluchten in 2019. "Dat betekent ook 30 procent minder stikstof- en CO2-uitstoot en 30 procent minder overlast", aldus Buurma. Ook onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft concludeerde eerder al dat krimp niet tot welvaartsverlies hoeft te leiden.