Rechtbank: door klokkenluider Snowden onthulde afluisteractiviteiten illegaal

Het grootschalige afluisterprogramma van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA dat in 2013 werd onthuld door klokkenluider Edward Snowden is illegaal. Dat oordeelt het federale hof van beroep in San Francisco. De functionarissen die het programma destijds verdedigden, vertelden bovendien niet de waarheid, zegt het hof.

Snowden werkte bij de NSA en onthulde zeven jaar geleden dat de inlichtingendienst op grote schaal internet- en telefoongegevens verzamelt en bewaart. Volgens de rechtbank overtreedt de NSA daarmee de Amerikaanse inlichtingenwet en mogelijk ook de grondwet.

Het verhaal van Snowden leidde tot veel verontwaardiging. De inlichtingendienst ontkende voor die tijd dat er op grote schaal informatie werd verzameld over Amerikaanse burgers. Na de onthullingen verdedigden functionarissen zich met het argument dat spionage cruciaal is in het bestrijden van terreur op Amerikaanse bodem.

Zo konden volgens de NSA vier inwoners van San Diego dankzij telefoontaps worden veroordeeld voor het steunen van extremistische moslimgroeperingen in Somalië. Het hof van beroep stelt echter dat "die bewering niet strookt met de inhoud van het geheime dossier in de zaak". De vier blijven wel vastzitten, omdat het illegale afluisterprogramma niets afdoet aan het bewijs tegen hen.

Reactie Snowden

Snowden vluchtte voordat hij zijn onthullingen deed naar Hongkong en vertrok daarna naar Rusland, waar hij tot op heden verblijft. In de VS wordt hij verdacht van het lekken van staatsgeheimen. Hij heeft eerder gezegd alleen terug te willen naar zijn thuisland als hij een eerlijk proces krijgt.

De oud-inlichtingenmedewerker zegt op Twitter dat hij niet had gedacht dat hij ooit zou meemaken dat een rechtbank het afluistergedrag van de NSA zou veroordelen.