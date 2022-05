Cook tijdelijke vervanger door hartaanval getroffen cricketbondscoach Campbell

Ryan Cook is de komende maanden de interim-bondscoach van het Nederlands cricketteam. Hij vervangt tijdelijk de Australiër Ryan Campbell (50), die vorige maand werd getroffen door een hartaanval op vakantie in Engeland.

Cook was tot november bondscoach van Bangladesh. Ook is hij hoofdcoach op een cricketacademie in Kaapstad. Cook reageert verheugd op de aanstelling: "Ik ben vereerd om aan te sluiten bij het team en ik kijk uit naar de samenwerking met de spelers en de trainers in de komende maanden. Er komt een boeiende periode aan en mijn doel is om het team te helpen."

De revaliderende Campbell, al sinds 2017 bondscoach van het Nederlands team, is begin deze week ontslagen uit het ziekenhuis. De Nederlandse cricketbond KNCB denkt dat Campbell dit jaar nog terugkeert: "We verwachten dat Ryan Campbell volledig herstelt en hopen hem later in de zomer weer te verwelkomen."