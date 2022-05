Actievoerders bij zes Nederlandse vliegvelden tegen vervuiling en overlast

Op de demonstratie bij Schiphol kwamen zo'n 150 mensen af, zag NOS-verslaggever Thomas Spekschoor: "Om nou echt te zeggen dat het heel groot is: nee. Maar mensen die op Schiphol binnenkomen zullen ze in ieder geval zien staan." Volgens de organisatie heeft de actie "nadrukkelijk niet tot doel de toegang tot de vliegvelden te beperken".

'Ik heb meer dan 1 miljoen vliegtuigen over me heen gekregen' - NOS

Steen des aanstoots voor de betogers is de in hun ogen ongebreidelde groei van Nederlandse luchthavens, die door de Nederlandse overheid wordt gestimuleerd. Vooral de hubfunctie van Schiphol is een doorn in het oog, zeggen ze.

Veel passagiers op Schiphol komen niet om Nederland te bezoeken, maar alleen om door te reizen naar hun eindbestemming. Spekschoor: "Dat Nederlanders gebruikmaken van Schiphol vinden de meeste actievoerders hier prima. Maar ze komen in het geweer tegen al die mensen die overstappen en Nederland verder helemaal niet in komen."

Volgens de demonstrerende partijen zoals Extinction Rebellion, Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda betekent de focus op overstappers "de import van veel overbodige geluidsoverlast en vervuiling". Als de luchtvaart veel kleiner is, levert de sector een "gezonde bijdrage" aan de economie, vinden ze.

Om 12.05 uur werd op alle locaties tien minuten stilte gehouden, om aan te geven dat het al lang vijf voor twaalf is geweest "voor mens, natuur en klimaat".